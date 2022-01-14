Памятник Минину и Пожарскому демонтировали для реставрации

Когда его вернут на прежнее место?
Памятник Минину и Пожарскому впервые за два века своей истории покинул постамент, но остался на Красной площади. Монумент ждёт реставрация, сообщает "ТВ Центр".
Самый ответственный и опасный момент: скульптуру с помощью крана отсоединяют от постамента и перемещают на реставрационный стол внутри возведенного рядом павильона.
Теперь состояние монумента можно изучить детально. Специалисты удалят технологический каркас фигур и остатки формовочной смеси, отреставрируют внутреннюю и внешнюю поверхность монумента. Каркас плиты заменят. Ну а затем -памятник героям народного ополчения вернут на прежнее место.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram