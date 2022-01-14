Услуги ЗАГСов в МФЦ стали доступны вне зависимости от места жительства

Это также касается оформления иных документов

Услуги ЗАГС стали еще доступнее. Теперь их можно получить в центре "Мои документы". При этом место прописки роли не играет.

Так, если раньше, чтобы внести исправление в свидетельство о заключении брака или подать на развод, нужно было обращаться только по месту жительства или там, где заключался брак, то теперь это можно сделать в любом удобном центре госуслуг. Это касается оформления и других документов, сообщает "ТВ Центр".

"Нововведение, в частности, коснулись государственной регистрации рождения, смерти, расторжения брака, подачи заявления о внесении изменения в записи гражданского состояния. Горожанам удобно обращаться в центры госуслуг "Мои документы", потому что они находятся в каждом районе по удобному для мегаполиса графику", - рассказала руководитель проекта аналитического центра ГБУ МФЦ Марина Каширова.

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