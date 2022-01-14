Появились подробности "побега" мальчика из детсада в Дмитрове

Ребенок мог обидеться на воспитательницу
Прокуратура Подмосковья начала проверку после информации о самостоятельном уходе мальчика из детского сада в городе Дмитрове.
Два дня назад шестилетний воспитанник сбежал из учреждения к себе домой. Дома юный беглец рассказал маме и папе, что его оставили на улице в наказание за сломанный снеговик.
А по другой информации, ребенок якобы обиделся на воспитательницу и спрятался. И, когда группа ушла, спокойно отправился домой. Сотрудники учреждения свою вину признали, но родители всё же решили перевести в другой садик.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram