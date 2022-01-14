Появились подробности "побега" мальчика из детсада в Дмитрове

Ребенок мог обидеться на воспитательницу

Прокуратура Подмосковья начала проверку после информации о самостоятельном уходе мальчика из детского сада в городе Дмитрове.

Два дня назад шестилетний воспитанник сбежал из учреждения к себе домой. Дома юный беглец рассказал маме и папе, что его оставили на улице в наказание за сломанный снеговик.

А по другой информации, ребенок якобы обиделся на воспитательницу и спрятался. И, когда группа ушла, спокойно отправился домой. Сотрудники учреждения свою вину признали, но родители всё же решили перевести в другой садик.

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