"Золотая Маска" и выставка о Цое: афиша на выходные в Москве

Где с пользой провести время?

В субботу в Манеже открывается выставка, которая станет настоящем событием для поклонников русского рока. Всё о жизни Виктора Цоя - лидера советского андеграунда - впервые собрано на огромной площадке. Ну а кому не удастся купить билеты на байопик, тоже найдёт чем заняться на выходных.

Центральный Манеж ждёт перемен. Вся его гигантская площадь превратилась в выставку об одном человеке. Родные, близкие и друзья Виктора Цоя обещают: будет, как в кино! Мощно, ярко и очень лично.

Многие экспонаты – из частных коллекций и из разных стран. Видел бы это сам музыкант, со дня рождения которого скоро исполнится 60 лет. Он так рано ушёл! И так надолго остался. В Манеже ждут всех, для кого Цой по-прежнему живой.

В Доме Музыки – праздник для сердца и души. Оратория Сен-Санса звучит здесь впервые, открывая 12-й Рождественский фестиваль. По традиции, лучшие музыканты исполняют лучшие произведения. Не важно, в каком веке была написана музыка, в какой стране. Главное, чтобы это был разговор с душой.

В программе фестиваля – Бах, Римский-Корсаков. В день открытия – его "Похвала пустыне" и "Светлый праздник". За дирижёрским пультом - митрополит Волоколамский Иларион. Яркими событиями фестиваля станут "Реквием" Керубини - дирижёр Владимир Спиваков. И концерт главного органиста Кёльнского Собора Винфрида Бёнига.

В столицу пришла "Золотая Маска". Причем, всерьёз и надолго. Прошедший сезон был насыщенным. Эксперты отсмотрели более тысячи спектаклей, исколесив всю страну. Отобрали 81 из 67 театров! Конкурсная программа продлится до конца апреля. И не только на сцене.

"У нас будут показы "Золотая Маска в кино" - это в кинотеатрах будут показаны несколько спектаклей по всей России. И "Золотая Маска – онлайн", - рассказала генеральный директор фестиваля "Золотая Маска" Мария Ревякина.

Ольга Стрельцова, "ТВ Центр".

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