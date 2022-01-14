Лавров рассказал о программе Путина на открытии ОИ-2022

Российского лидера пригласил председатель КНР

Президент России Владимир Путин посетит открытие Олимпийских игр в Пекине 4 февраля, подтвердил российский министр иностранных дел Сергей Лавров.

Глава МИД рассказал о подготовке российско-китайского саммита, в ходе которого пройдут переговоры по всему спектру отношений двух государств.

Владимир Путин по приглашению председателя Си Цзиньпина посетит Пекин 4 февраля, в день открытия Олимпийских игр. В этот же день состоятся полноформатные переговоры на высшем уровне.

По словам Лаврова, готовятся решения, которые детально продуманы, исполнимы и которые реально помогают наращивать взаимодействие России и Китая, сообщает РИА Новости.

Ранее Владимир Путин назвал российско-китайские отношения образцом межгосударственного сотрудничества в XXI веке.

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