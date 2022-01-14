Лавров рассказал о программе Путина на открытии ОИ-2022

Российского лидера пригласил председатель КНР
Президент России Владимир Путин посетит открытие Олимпийских игр в Пекине 4 февраля, подтвердил российский министр иностранных дел Сергей Лавров.
Глава МИД рассказал о подготовке российско-китайского саммита, в ходе которого пройдут переговоры по всему спектру отношений двух государств.
Владимир Путин по приглашению председателя Си Цзиньпина посетит Пекин 4 февраля, в день открытия Олимпийских игр. В этот же день состоятся полноформатные переговоры на высшем уровне.
По словам Лаврова, готовятся решения, которые детально продуманы, исполнимы и которые реально помогают наращивать взаимодействие России и Китая, сообщает РИА Новости.
Ранее Владимир Путин назвал российско-китайские отношения образцом межгосударственного сотрудничества в XXI веке.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram