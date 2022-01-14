Силуанов назвал главные риски в российской экономике в 2022 году

Возможно, они подстегнут к производительности труда

Минфин перечислил главные риски российской экономике в наступившем 2022 году.

В первую очередь, это дефицит рабочей силы, геополитика, заявил глава ведомства Антон Силуанов.

"Но может быть, это как раз подстегнет к росту производительности труда", - добавил министр в ходе своего выступления на Гайдаровском форуме.

Еще одной проблемой может стать торговой протекционизм. Но это является риском не только для российской, но и для мировой экономики в целом. Силуанов отметил, что несколько лет назад запрет на вывоз каких-либо товаров выглядел бы дико, однако в современных реалиях такие решения вводятся и обсуждаются.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram