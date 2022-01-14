За два года москвичи более 55 млн раз воспользовались электронными медкартами

Почти каждый второй пользователь электронной медкарты предпочитает мобильную версию

Москвичи с января 2020 года обратились к электронной медицинской карте свыше 50 млн раз. Об этом рассказала заммэра Москвы Анастасия Ракова. По ее словам, ЭМК стала одним из ключевых элементов единой цифровой платформы московского здравоохранения.

"Мы продолжаем работать над его развитием, внедряем новый функционал и, как результат, всё больше москвичей пользуются электронными медкартами", - сказала Анастасия Ракова.

Растет популярность и мобильной версии медкарты. По словам Раковой, почти каждый второй житель Москвы предпочитает пользоваться ЭМК через телефон.

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