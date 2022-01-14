ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

За два года москвичи более 55 млн раз воспользовались электронными медкартами

13:15
  • пятница
  • 14 января 2022

Почти каждый второй пользователь электронной медкарты предпочитает мобильную версию

Москвичи с января 2020 года обратились к электронной медицинской карте свыше 50 млн раз. Об этом рассказала заммэра Москвы Анастасия Ракова. По ее словам, ЭМК стала одним из ключевых элементов единой цифровой платформы московского здравоохранения.

"Мы продолжаем работать над его развитием, внедряем новый функционал и, как результат, всё больше москвичей пользуются электронными медкартами", - сказала Анастасия Ракова.

Растет популярность и мобильной версии медкарты. По словам Раковой, почти каждый второй житель Москвы предпочитает пользоваться ЭМК через телефон.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Главное сегодня
Поликлиника
Поликлиника
Поликлиника
Поликлиника
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.