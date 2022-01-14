В Росрыболовстве не поверили в очередное подорожание красной икры

Дефицита этого продукта нет

Риск нового резкого скачка цен на красную икру в России маловероятен. Об этом в пятницу, 13 января, рассказали в Росрыболовстве.

В средствах массовой информации ранее сообщалось, что поставщики красной икры уведомили торговые сети о повышении цен на свою продукцию из-за ее дефицита на рынке.

Однако Росрыболовство заявило, что дефицита продукции из лососевых, в том числе красной икры, на российском рынке нет.

При этом спрос на икру ограничен реальной покупательской способностью россиян, в связи с чем резкое подорожание данного продукта маловероятно, сообщает РИА Новости.

Осенью 2021 года цена на красную икру в России достигла исторического максимума – 5 тысяч рублей за килограмм. Однако тогда в Росрыболовстве отмечали, что за первые девять месяцев 2021 года было произведено красной икры в два раза больше, чем за весь 2020 год, а производство превысило годовое потребление этого деликатеса.

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