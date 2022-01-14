Российский бюджет в 2021 году был исполнен с профицитом

Доходы превысили расходы на 0,4% ВВП

Федеральный бюджет России по результатам 2021 года был исполнен с профицитом в 0,4% ВВП. Об этом в пятницу, 14 января, рассказал министр финансов Антон Силуанов.

При этом в декабре 2021 года глава Минфина озвучивал ожидания ведомства в пределах 0,5% российского ВВП, сообщает РИА Новости.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что федеральный бюджет государства на следующие годы носит социально-ориентированный характер и предусматривает целый спектр мер поддержки населения.

Согласно закону о федеральном бюджете на 2022—2024 годы, расходная часть составит в следующие годы 23,69 трлн рублей, 25,24 трлн и 26,35 трлн. Бюджет, в числе прочего, предусматривает поддержку семей с детьми, выплату пособий беременным женщинам, расходы на углубленную диспансеризацию граждан и реализацию программ медицинской реабилитации.

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