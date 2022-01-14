WSJ: Действия Путина разоблачили несостоятельность западных политиков

Президент России решает "кому править, а кому лить слезы", пишет издание

Собирается ли в самом деле Владимир Путин вторгнуться на Украину – не знает никто. Но ясно, что разделенный и растерянный Запад не имеет понятия, как справиться с тем вызовом, который ему брошен, пишет The Wall Street Journal.

Автор - обозреватель американского издания Уолтер Мид – отмечает, что в последнее десятилетие западные дипломаты просто игнорировали Путина, как некий "реликт ушедшей эпохи". Однако действия российского президента показали несостоятельность такой позиции западных политиков и дипломатов.

По словам Мида, Путин восстанавливает СССР под носом у беспомощного Запада, который "заблудился в нарциссическом тумане напыщенности и помпезности". Обозреватель убежден, что на постсоветском пространстве именно российский президент решает "кому править, а кому лить слезы".

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