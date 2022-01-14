Собянин рассказал о планах строительства и реконструкции станций МЦД

В 2022 году работы завершат на десяти станциях

В 2022 году столичные власти намерены завершить реконструкцию и строительство сразу десяти станций Московских центральных диаметров (МЦД). Об этом в пятницу, 14 января, рассказал мэр города Сергей Собянин.

Градоначальник уточнил, что планируется открыть новую станцию "Минская" будущего D4. Вместе с одноименной станцией Солнцевской линии метро она образует новый транспортный хаб.

Наряду с этим до конца 2022 года будет завершено строительство станций "Печатники" и "Марьина Роща" на D2, реконструкция "Толстопальцево", "Мещерской", "Переделкино", "Лесного городка", "Очаково" на D4 и "Тимирязевской" D1.

Станции "Окружная" D1 и Московского центрального кольца будут соединены теплым переходом, рассказал Сергей Собянин в своем Instagram.

Ранее мэр столицы подвел итоги 2021 года в этой сфере: за год в Москве было построено 12 новых станций метро, 8 городских вокзалов и свыше 90 километров дорог.

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