Злоумышленники взломали генеалогическое древо Брижит Макрон

Первая леди возмущена таким низким поступком

Во Франции злоумышленники, распространяющие слухи о трансгендерности первой леди Брижит Макрон, сменили пол жены президента на мужской в ее генеалогическом древе в интернете.

"Сначала я наблюдала за этим издалека, слышала, что говорят, прежде чем я поняла, что они изменили мое генеалогическое древо... И я вдруг оказалась моим братом", - возмутилась жена Эммануэля Макрона.

Первая леди заявила, что вмешательство в родословную ее предков недопустимо. Ее адвокату потребовалась почти неделя, чтобы удалить эту порочащую информацию, передает РИА Новости.

Ранее ряд французских СМИ при поддержке правых сил начали распространять информацию о том, что настоящее имя Брижит – Жан-Мишель Тронье, якобы она была рождена мужчиной и впоследствии сменила пол на женский. В свою очередь Макрон заявила, что намерена подать жалобу на клеветников.

Брижит Макрон старше своего мужа – президента Франции Эммануэля Макрона - на 24 года. Она преподавала будущему президенту французский язык и латынь. Пара расписалась в 2007 году. Общих детей у них нет, Эммануэль Макрон усыновил троих детей от первого брака Брижит.

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