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Штормовое предупреждение объявлено в Курской области

14:05
  • пятница
  • 14 января 2022

Ожидается ветер скоростью до 22 метров в секунду

Жителям Курской области рекомендовали оставаться дома и плотно закрыть все окна. В ночь на субботу в регионе ожидается штормовой ветер скоростью до 22 метров в секунду, предупреждает МЧС.

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"На территории Курской области с 21 часа 14 января до 21 часа 15 января 2021 года облачно с прояснениями. Небольшой снег. Ветер северо-западный 9-14 метров в секунду, ночью порывы 17-22 метров в секунду", - говорится в сообщении.

Во избежание несчастных случаев спасатели советуют не выходить по возможности из зданий, закрыть в квартирах все окна. Если все же граждане окажутся на улице, то не надо стоять под большими деревьями, рекламными щитами и линиями электропередачи, передает РИА Новости.

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