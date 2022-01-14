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Россиянка погибла в ходе протестов на юге Казахстана

14:07
  • пятница
  • 14 января 2022

На женщину напали, когда она выходила с работы

Гражданка России погибла в результате протестов в Жамбылской области Казахстана. Об этом сообщил МИД со ссылкой на российское консульство в Алма-Ате.

"В городе Тараз (Жамбылская область) на юге Казахстана во время погромов 6 января от рук бандитов погибла гражданка России, мать троих детей М. В. Ким 1995 года рождения. Преступление было совершено в момент, когда Ким покидала место своей работы", - сообщили в МИД.

В ведомстве отметили, что Генконсульство связалось с матерью погибшей, ее родными и близкими. Кроме того, дипломаты попросили власти области взять ситуацию на контроль и оказать содействие семье погибшей.

"Посольством России в Казахстане направлен запрос в правоохранительные органы о необходимости тщательного и всестороннего расследования этого преступления. Рассчитываем, что личности преступников будут установлены, они будут преданы правосудию и наказаны по всей строгости закона", - подчеркнули в российском МИД.

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