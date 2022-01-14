Лавров: США хотят создать военные плацдармы вокруг России

Москва ждет от Вашингтона письменной реакции

США стремятся создать военные плацдармы вокруг нашей страны и обеспечить себе доминирование в Европе, заявил Сергей Лавров. В пятницу глава российской дипломатии даёт большую пресс-конференцию, на которой подводит итоги государственной внешней политики за прошлый год. По его словам, Москва ждёт быстрого ответа от Вашингтона на каждый пункт своих предложений о гарантиях безопасности и готова к любому развитию событий.

У России закончилось терпение из-за действий Запада. Так Сергей Лавров объяснил желание Москвы сесть за стол переговоров с Вашингтоном и партнерами. Министр иностранных дел рассказал, почему Россия требует от Запада юридически обязывающие гарантии безопасности. Ведь политические обязательства, которые закреплялись в 90-е годы, не говоря уже об устных обещаниях, никогда не выполнялись.

"Мы ожидаем письменной реакции. Наши партнеры - у нас есть основания полагать - уяснили, что нужно сделать это быстро, конкретно на бумаге. И уяснили то, что мы не будет ждать бесконечно. А планы замотать этот процесс, конечно же, существуют. Конечно, все понимают, что перспективы достижения согласия зависят от США. И что бы там нам ни говорили о необходимости консультироваться с союзниками, вовлечения всех членов ОБСЕ, это все, в общем-то, отговорки и попытки затянуть процесс", - заявил Лавров.

Сергей Лавров в очередной раз пояснил позицию Москвы. Предложение России нацелено сокращать военное противостояние, деэскалировать ситуацию в Европе. На Западе происходит ровно обратное: натовцы наращивают свои сухопутные силы, авиацию в Восточной Европе. По сути, хотят создать плацдармы вокруг России.

Подробнее – в репортаже Егора Киселева.

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