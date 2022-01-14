ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Лавров: США хотят создать военные плацдармы вокруг России

14:43
  • пятница
  • 14 января 2022

Москва ждет от Вашингтона письменной реакции

США стремятся создать военные плацдармы вокруг нашей страны и обеспечить себе доминирование в Европе, заявил Сергей Лавров. В пятницу глава российской дипломатии даёт большую пресс-конференцию, на которой подводит итоги государственной внешней политики за прошлый год. По его словам, Москва ждёт быстрого ответа от Вашингтона на каждый пункт своих предложений о гарантиях безопасности и готова к любому развитию событий.
Лавров: США намерены "замотать" процесс по гарантиям безопасности

У России закончилось терпение из-за действий Запада. Так Сергей Лавров объяснил желание Москвы сесть за стол переговоров с Вашингтоном и партнерами. Министр иностранных дел рассказал, почему Россия требует от Запада юридически обязывающие гарантии безопасности. Ведь политические обязательства, которые закреплялись в 90-е годы, не говоря уже об устных обещаниях, никогда не выполнялись.

"Мы ожидаем письменной реакции. Наши партнеры - у нас есть основания полагать - уяснили, что нужно сделать это быстро, конкретно на бумаге. И уяснили то, что мы не будет ждать бесконечно. А планы замотать этот процесс, конечно же, существуют. Конечно, все понимают, что перспективы достижения согласия зависят от США. И что бы там нам ни говорили о необходимости консультироваться с союзниками, вовлечения всех членов ОБСЕ, это все, в общем-то, отговорки и попытки затянуть процесс", - заявил Лавров.

Сергей Лавров в очередной раз пояснил позицию Москвы. Предложение России нацелено сокращать военное противостояние, деэскалировать ситуацию в Европе. На Западе происходит ровно обратное: натовцы наращивают свои сухопутные силы, авиацию в Восточной Европе. По сути, хотят создать плацдармы вокруг России.

Подробнее – в репортаже Егора Киселева.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Новости по теме
Учения НАТО
Учения НАТО
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.