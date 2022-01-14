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Опрос показал, как россияне объясняют события в Казахстане

14:37
  • пятница
  • 14 января 2022

Каждый четвертый считает их бунтом на фоне повышения цен на газ

Каждый четвертый (26%) россиянин, принявший участие в исследовании ВЦИОМ, считает события в Казахстане бунтом на фоне повышения цен на газ (26%).
Казахстан возвращается к привычной жизни

Опрошенные, которым интересно происходящее в Казахстане, также характеризовали ситуацию как государственный переворот (17%), безобразие и беспредел (10%), беспорядки и мародерство (8%), атаку террористов (7%), гражданскую войну (7%).

Среди опрошенных 25% назвали причиной этих событий повышение цен на газ. 16% считают, что население Казахстана так выражает свое мнение, 13% назвали причиной протестов бедность населения, 12% объявили причиной случившегося внешние силы.

При этом 21% респондентов считают происходящее провокацией иностранных спецслужб, 17% согласны с тем, что это народное восстание. 14% участников исследования назвали эти события борьбой за власть, 9% — попыткой различных стран усилить свое влияние в регионе, 8% — акцией международного терроризма против Казахстана.

При этом 63% опрошенных полагают скорее правильным задействование силовых структур для разгона протестующих со стороны властей Казахстана. Неправильным это решение назвали 23%, сообщается на официальном сайте ВЦИОМ.

2 января в ряде населенных пунктов Казахстана начались акции протеста из-за резкого повышения цен на сжиженный газ. Вскоре они переросли в массовые беспорядки и столкновения с полицией. Пострадали тысячи людей, есть погибшие. 13 января из Казахстана начали выводить миротворческие войска ОДКБ, задействованные в связи с беспорядками.

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