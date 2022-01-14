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У погибшей в Казахстане россиянки остались трое детей

14:30
  • пятница
  • 14 января 2022

Генконсульство окажет помощь

Гражданка России погибла в ходе беспорядков в Казахстане.

26-летняя мать троих детей погибла во время погромов в городе Тараз Жамбылской области на юге Казахстана. Как рассказало российское Генконсульство в Алма-Ате, на женщину напали бандиты, когда она выходила с работы.

"Рассчитываем, что личности преступников будут установлены, они будут преданы правосудию и наказаны по всей строгости закона", - сообщили РИА Новости в посольстве России в Казахстане.

Родным и близким погибшей россиянки будет оказана помощь, в том числе материальная.

Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года, переросли в мародерство, в нападения боевиков на госучреждения. Власти страны заявили, что беспорядки координируются извне. Президент Токаев обратился с просьбой о помощи к ОДКБ, в страну были введены миротворческие силы организации. В Вашингтоне действия властей Казахстана и ОДКБ раскритиковали.

В настоящий момент власти Казахстана пока не обнародовали данные о количестве погибших и пострадавших в ходе беспорядков. Известно лишь о 17 погибших сотрудниках правоохранительных органов.

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