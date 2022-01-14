Названа причина смерти актрисы Вознесенской

Народная артистка несколько недель боролась с болезнью

Осложнения от коронавируса стали причиной смерти народной артистки России Анастасии Вознесенской. Актриса боролась с болезнью несколько недель, но безуспешно. О смерти Вознесенской сообщили в МХТ имени Чехова. Ее муж, народный артист РСФСР Андрей Мягков, умер менее года назад.

"В конце декабря 78-летняя актриса Анастасия Вознесенская почувствовала недомогание. 20 декабря женщина решила сдать тест на коронавирус в одной из больниц подмосковного города Домодедово", - сообщил "Комсомольской правде" источник в здравоохранении.

Уточняется, что Вознесенская сдала тест на коронавирус 20 декабря. Результаты теста оказались положительными, подтвердился COVID-19.

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