Лавров указал на опасность разрушения наследия религий

Уставы гуманитарных организаций написаны на основе традиционной классической этики

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2021 году, что у представителей различных течений христианства те же самые ценности, что и в других мировых традиционных религиях: в том числе в исламе, буддизме и иудаизме.

"Это наследие наших предков разных вероисповеданий, копившееся тысячелетиями, наверное, отражает в концентрированном виде накопленную человеческую мудрость. То, что сейчас это пытаются подвергнуть не просто сомнению, а прямому разрушению, очень опасно", - подчеркнул глава внешнеполитического ведомства (цитата по ТАСС).

Лавров обратил внимание на то, что уставы гуманитарных организаций написаны на основе традиционной классической этики, так что они должны строго следовать этим уставам.

Также глава МИД упомянул, что в прежние годы подобных сегодняшним социальных обострений по этическим вопросам не возникало.

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