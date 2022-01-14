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Атмосферное давление в Москве побило рекорд 1948 года

14:58
  • пятница
  • 14 января 2022

Показатель опускался ниже 720 мм ртутного столба

В Москве в пятницу, 14 января, зафиксировано рекордно низкое атмосферное давление. Об этом рассказала ведущий специалист агентства "Метеоновости" Анна Романова.
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Эксперт уточнила, что на базовой метеостанции ВДНХ по состоянию на 12 часов было зарегистрировано значение 719,9 мм ртутного столба ( 959,5 гПа).

Предыдущий рекорд для 14 января был установлен в 1948 году, тогда атмосферное давление опускалось до 720,5 мм ртутного столба ( 960,7 гПа).

При этом отмечается, что итоговое значение показателя может оказаться еще ниже, поскольку до 15 часов 14 января атмосферное давление еще немного снизится, сообщается на сайте "Метеоновости".

Ранее врач рассказал, как метеозависимым людям вести себя в условиях аномально низкого атмосферного давления, которое может провоцировать головные боли и скачки артериального давления.

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