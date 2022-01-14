"Спутник Лайт" зарегистрировали в Бенине

Регистрация прошла в рамках ускоренной процедуры

Как сообщил в пятницу Российский фонд прямых инвестиций, однокомпонентная вакцина от коронавируса "Спутник Лайт" была одобрена Министерством здравоохранения Республики Бенин.

"Регистрация прошла в рамках ускоренной процедуры (emergency use authorization, EUA)", - уточняется в сообщении, которое приводит ТАСС.

На сегодняшний день "Спутник Лайт" - первый компонент разработанной в центре имени Гамалеи вакцины "Спутник V" - получил одобрение более чем в 20 странах.

Ранее стало известно, что у всех ревакцинированных "Спутником V" появились нейтрализующие антитела к омикрон-штамму COVID-19.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram