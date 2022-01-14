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Путину рассказали о жилищном строительстве в Пермском крае

14:48
  • пятница
  • 14 января 2022

Президент провел встречу с главой региона

Расселение аварийных домов и решение других социальных задач в Пермском крае обсудили в пятницу Владимир Путин и губернатор региона Дмитрий Махонин. Рабочая встреча прошла в Кремле.

Махонин доложил президенту, что в крае ежегодно строится почти полтора миллиона квадратных метров жилья. Действуют программы льготной ипотеки, переселения детей-сирот, обеспечения квартирами сельских врачей и учителей.

В регионе снижается безработица. Пермский край - один из первых, где этот показатель достиг допандемийных значений.

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