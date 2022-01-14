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РЖД хочет разрабатывать новые вагоны ежегодно

14:40
  • пятница
  • 14 января 2022

Вставать в серию они будут через два года

Гендиректор РЖД Олег Белозеров заявил в ходе Гайдаровского форума, что компания планирует каждый год разрабатывать по новому вагону. Вставать в серию они будут через два года после окончания разработки.
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"Раньше, вы, наверное, помните, вагоны менялись раз в десятилетие", - уточнил он (цитата по ТАСС).

Холдинг делает все для того, чтобы к 2030 году движение пригородного транспорта стало еще более комфортным для пассажиров, продолжил Белозеров. По его словам, компания старается подключать современные технологии в том для экономии времени поездки, оплаты в транспорте.

Ранее РЖД представили три концепта некупейного вагона как альтернативу плацкарту - "Елочку", капсульный и модульный.

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