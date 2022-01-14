ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Принцу Эндрю предстоит под присягой публично описывать свои гениталии

14:49
  • пятница
  • 14 января 2022

Также в суде герцогу Йоркскому придется рассказать подробности интимной жизни

Принцу Эндрю придется под присягой в суде описывать в подробностях свою половую жизнь и даже гениталии. Об этом сообщил изданию Daily Mirror юрист Спенсер Кувин, представлявший в суде жертв американского финансиста Джеффри Эпштейна.
Обвиняемого в изнасиловании принца Эндрю лишили званий

Сына британской королевы Елизаветы II, герцога Йоркского Эндрю подозревают в сексуальном насилии в отношении Вирджинии Робертс-Джуффре. Она утверждает, что в 2001 году, когда ей было 17 лет, Эпштейн трижды заставлял ее заниматься сексом с принцем.

Кувин напомнил британскому изданию о скандальном интервью принца Эндрю BBC. Тогда герцог Йоркский упомянул свою жену и дочь – и теперь следствие имеет законные основания допросить их в рамках расследования. Вполне возможно, что следователи сделают попытку допросить даже его мать - королеву Елизавету II. Однако едва ли им пойдут навстречу, считает адвокат.

Ранее стало известно, что американский суд отказался отклонить гражданский иск, поданный Вирджинией Робертс-Джуффре, и обязал Эндрю дать показания под присягой. 13 января Елизавета II лишила Эндрю титула и воинских званий. При этом, утверждает издание со ссылкой на свои источники в Букингемском дворце, принц намерен защищать свою репутацию в суде и не пойдет на внесудебное улаживание конфликта.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Новости по теме
Принц Эндрю
Принц Эндрю
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.