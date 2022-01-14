Принцу Эндрю предстоит под присягой публично описывать свои гениталии

Также в суде герцогу Йоркскому придется рассказать подробности интимной жизни

Принцу Эндрю придется под присягой в суде описывать в подробностях свою половую жизнь и даже гениталии. Об этом сообщил изданию Daily Mirror юрист Спенсер Кувин, представлявший в суде жертв американского финансиста Джеффри Эпштейна.

Сына британской королевы Елизаветы II, герцога Йоркского Эндрю подозревают в сексуальном насилии в отношении Вирджинии Робертс-Джуффре. Она утверждает, что в 2001 году, когда ей было 17 лет, Эпштейн трижды заставлял ее заниматься сексом с принцем.

Кувин напомнил британскому изданию о скандальном интервью принца Эндрю BBC. Тогда герцог Йоркский упомянул свою жену и дочь – и теперь следствие имеет законные основания допросить их в рамках расследования. Вполне возможно, что следователи сделают попытку допросить даже его мать - королеву Елизавету II. Однако едва ли им пойдут навстречу, считает адвокат.

Ранее стало известно, что американский суд отказался отклонить гражданский иск, поданный Вирджинией Робертс-Джуффре, и обязал Эндрю дать показания под присягой. 13 января Елизавета II лишила Эндрю титула и воинских званий. При этом, утверждает издание со ссылкой на свои источники в Букингемском дворце, принц намерен защищать свою репутацию в суде и не пойдет на внесудебное улаживание конфликта.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram