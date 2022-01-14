Янукович подал иск против Рады

Суд уже назначил дело к рассмотрению

Бывший президент Украины Виктор Янукович подал в Окружной административный суд Киева иск против Верховной рады.

"Янукович В.Ф. подал в ОАСК еще один иск против Верховной Рады, в котором требует признать отсутствие у Верховной рады полномочий лишать звания Президента Украины способом иным, кроме как путем импичмента", - написала в Telegram представитель Рады в Конституционном суде Ольга Совгиря.

По ее словам, суд уже назначил дело к рассмотрению в порядке упрощенного производства. Это означает, что решение может быть принято практически в любой момент.

Закон о лишении Януковича почетного звания президента Украины вступил в силу 18 июня 2015 года.

В октябре 2021 года сыну Виктора Януковича Александру заочно избрали меру пресечения в виде содержания под стражей. Януковича-младшего подозревают в незаконном завладении государственной резиденцией "Межигорье".

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