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Борт из Алма-Аты зашел на второй круг перед посадкой в "Шереметьево"

15:08
  • пятница
  • 14 января 2022

Аэропорт Казахстана возобновил работу накануне

Самолет Airbus A-321, выполняющий рейс Алма-Ата- Москва, по техническим причинам зашел на второй круг перед посадкой в столичном аэропорту "Шреметьево".

Об этом сообщил источник ТАСС в авиационных кругах. Число пассажиров уточняется. Других деталей инцидента пока нет.

Закрывшийся на фоне протестов в Казахстане аэропорт Алма-Аты возобновил свою работу 13 января. Сейчас воздушная гавань работает в штатном режиме.

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