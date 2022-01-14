Борт из Алма-Аты зашел на второй круг перед посадкой в "Шереметьево"

Аэропорт Казахстана возобновил работу накануне
Самолет Airbus A-321, выполняющий рейс Алма-Ата- Москва, по техническим причинам зашел на второй круг перед посадкой в столичном аэропорту "Шреметьево".
Об этом сообщил источник ТАСС в авиационных кругах. Число пассажиров уточняется. Других деталей инцидента пока нет.
Закрывшийся на фоне протестов в Казахстане аэропорт Алма-Аты возобновил свою работу 13 января. Сейчас воздушная гавань работает в штатном режиме.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram