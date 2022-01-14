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Стали известны детали переговоров Путина и Си Цзиньпина в Пекине

15:00
  • пятница
  • 14 января 2022

Российско-китайский саммит состоится 4 февраля

Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2021 году, что в настоящее время Москва занята подготовкой российско-китайского саммита, который запланирован на начало февраля.
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"Президент России Владимир Путин по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина посетит Пекин 4 февраля в день открытия Олимпийских игр, и в этот же день состоятся полноформатные переговоры на высшем уровне", - рассказал Лавров, которого цитирует ТАСС.

По словам главы внешнеполитического ведомства, беседа двух лидеров будет охватывать весь спектр отношений, которые отличает уникальная архитектура и насыщенная двусторонняя повестка дня.

Как уточнил Лавров, он имеет в виду ежегодные встречи глав правительств и заседания пяти комиссий на уровне вице-премьеров. Этот механизм доказал свою высокую эффективность. "Готовятся решения, которые детально продуманы", - добавил глава МИД.

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