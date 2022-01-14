Стали известны детали переговоров Путина и Си Цзиньпина в Пекине

Российско-китайский саммит состоится 4 февраля

Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2021 году, что в настоящее время Москва занята подготовкой российско-китайского саммита, который запланирован на начало февраля.

"Президент России Владимир Путин по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина посетит Пекин 4 февраля в день открытия Олимпийских игр, и в этот же день состоятся полноформатные переговоры на высшем уровне", - рассказал Лавров, которого цитирует ТАСС.

По словам главы внешнеполитического ведомства, беседа двух лидеров будет охватывать весь спектр отношений, которые отличает уникальная архитектура и насыщенная двусторонняя повестка дня.

Как уточнил Лавров, он имеет в виду ежегодные встречи глав правительств и заседания пяти комиссий на уровне вице-премьеров. Этот механизм доказал свою высокую эффективность. "Готовятся решения, которые детально продуманы", - добавил глава МИД.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram