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Путину доложили об итогах переговоров России и США

15:21
  • пятница
  • 14 января 2022

В Кремле ждут письменных формулировок от оппонентов

Президента России Владимира Путина проинформировали о результатах переговоров с США и их союзниками по гарантиям безопасности. Об этом в пятницу, 14 января, рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
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Представитель главы государства уточнил, что в Кремле ожидают письменных формулировок от оппонентов, после этого будет произведен окончательный анализ, сообщает РИА Новости.

9 и 10 января в Женеве состоялись переговоры по гарантиям безопасности между Россией и США, в среду в Брюсселе прошло заседание Совета Россия — НАТО, в четверг — консультации на венской площадке ОБСЕ.

Постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич сообщил, что Владимиру Путину доложат о переговорах с США и НАТО по безопасности. На основании комплексного доклада глава государства "будет определять степень готовности идти на какие-то дальнейшие шаги, в каких форматах, в какие сроки".

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