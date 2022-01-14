В Риме похоронили главу Европарламента

В честь Давида Сассоли назовут улицу во Флоренции

В пятницу в Риме с государственными почестями похоронили председателя Европейского парламента Давида Сассоли, скончавшегося 11 января, передает RAI News 24.

Отпевание прошло в римской церкви Богоматери ангелов и мучеников, в церемонии принимало участие высшее руководство Италии и Евросоюза.

Всего в церкви присутствовали около 300 человек, это в том числе премьер-министр Италии Марио Драги и премьер Испании Педро Санчес.

Сассоли скоропостижно умер в возрасте 65 лет. Прежде у него начались осложнения, связанные с нарушениями работы иммунной системы.

Родился Сассоли во Флоренции. Мэр этого города Дарио Нарделла предложил назвать улицу в честь покойного главы Европарламента.

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