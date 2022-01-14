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"Реально кукушка отъехала": Гузеева рассказала о проблемах со здоровьем

15:17
  • пятница
  • 14 января 2022

Телеведущая предупредила, что испытывает неконтролируемые вспышки агрессии

Телеведущая Лариса Гузеева пожаловалась на неконтролируемые вспышки агрессии. Актриса связывает их с перенесенным в прошлом году ковидом.

"У меня после ковида реально кукушка отъехала. Я себя на работе держу, у меня немотивированная агрессия. Ни с того, ни с сего меня накрывает", — сообщила главная сваха страны в ходе программы "Давай поженимся".

По ее словам, близкие и родственники знают о такой проблеме и с сочувствием относятся к этому.

Ранее Гузеева говорила, что после коронавируса наблюдает у себя проблемы с памятью, бессонницу и хроническую усталость.

Осенью 2021 года Гузеева перенесла ковид в тяжелой форме. Телеведущая месяц провела в больнице. После выписки она не раз признавалась, что борется с постковидным синдромом.

Ларисе Гузеевой 62 года. Она известна по роли Ларисы Огудаловой в картине "Жестокий романс". Сейчас актриса работает на телевидении и ведёт программу "Давай поженимся", за что ее нередко называют главной свахой страны.

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