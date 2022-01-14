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Назван размер страховой пенсии после индексации

15:24
  • пятница
  • 14 января 2022

Индексацию одобрила комиссия правительства

Индексацию страховой пенсии по старости в 2022 году на 8,6% одобрила комиссия правительства России по законопроектной деятельности. Такой шаг потребует дополнительных расходов: в текущем году - 172,7 миллиарда рублей, в 2023-м - 178,3 миллиарда, в 2024 году - 188,9 миллиарда рублей, сообщил первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков.

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"Сегодня одобрен проект поправок, в рамках исполнения поручения президента России о проведении индексации пенсии в 2022 году на 8,6%", - сообщил Жуков журналистам.

Жуков уточнил, что после индексации средний размер страховой пенсии по старости в 2022 году составит 18 984 рублей, отметил парламентарий. Сейчас пенсия проиндексирована на 5,9% и составляет 18 512 рублей, передает "Интерфакс".

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