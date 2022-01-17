Гороскоп на сегодня, 17 января, для всех знаков зодиака

Овны могут продвинуться в карьере, а у Рыб появится возможность повысить свой авторитет

Гороскоп на сегодня, 17 января, составлен астрологом Юлией Рыж специально для утреннего канала "Настроение" ("ТВ Центр").

Овны

Если вы еще не определились с жизненными целями, сегодня наилучший момент года для этого. Также можно продвинуться в карьере или детально запланировать свой путь наверх.

Тельцы

Студенты и ученики смогут добиться справедливой оценки, успешно сдать экзамен. Если вам не хватало силы воли закончить какое-то дело, есть шанс сделать это сегодня.

Близнецы

Вам нужно проявлять осторожность в транспорте, особенно подземном. Неожиданно могут появиться соблазны – напрягите силу воли и воздержитесь от них!

Раки

Для вас станет актуальным вопрос власти в отношениях или бизнес-партнерстве: кто главный в паре? Если считаете, что ваши права ущемлены, наберитесь смелости их отстоять.

Львы

Вы по-новому посмотрите на свои рабочие или семейные обязанности, отношения в коллективе. Не исключено, что ваша нагрузка изменится, а в какую сторону – зависит от вас.

Девы

У представителей знака, желающих стать родителями, сегодня высокие шансы обзавестись потомством. Также положение звезд предсказывает вам удачу в творчестве, любви, спорте, искусстве.

Весы

Вам звезды помогут собраться с силами и решиться на переезд или сложный разговор с родителями. Будьте осторожны и не рубите с плеча, подготовьте почву.

Скорпионы

Прилив сил и осознание своих уникальных возможностей – все это подарит вам ваша правящая планета Плутон. Используйте день так, чтобы не жалеть об упущенных шансах.

Стрельцы

Приготовьтесь к финансовым сюрпризам, которые могут быть как в плюс, так и в минус. Действуйте по ситуации, но избегайте проявления жадности и других неэтичных поступков.

Козероги

Солнце в вашем знаке соединилось с Плутоном – событие, которое уже 14 лет повторяется в январе. Обдумайте свои личные перспективы, достижения и провалы: это будет полезно.

Водолеи

Вам могут дорого обойтись доверчивость и наивность, проявленные в этот день. Будьте бдительны. Если есть ощущение, что вас хотят использовать, протестуйте.

Рыбы

Вы получите возможность повысить свой авторитет среди друзей или попасть в число избранных. Например, вас могут пригласить на вип-мероприятие или в закрытую группу.

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