ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Москвичей предупредили о гололеде толщиной до восьми миллиметров

16:00
  • пятница
  • 14 января 2022

В городе действует желтый уровень погодной опасности

Вечером пятницы, 14 января, на смену оттепели в столичном регионе придут заморозки, это приведет к образованию гололедицы. Об этом рассказал ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

МЧС помогает справляться россиянам с сюрпризами погоды
Атмосферное давление в Москве побило рекорд 1948 года

Эксперт уточнил, что после 21 часа в Москве оттепель сменится устойчивой минусовой температурой. Это приведет к тому, что "снежно-водяная каша" замерзнет.

Гололед, который образуется в результате, будет иметь толщину от трех до восьми миллиметров, цитирует Тишковца РИА Новости.

Между тем в Москве и Подмосковье продолжает действовать желтый уровень погодной опасности, введенный из-за потенциально опасной погоды. Жителей региона предупредили о сильном ветре и гололедице.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Главное сегодня
Оттепель в Москве
Оттепель в Москве
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.