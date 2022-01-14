Москвичей предупредили о гололеде толщиной до восьми миллиметров

В городе действует желтый уровень погодной опасности

Вечером пятницы, 14 января, на смену оттепели в столичном регионе придут заморозки, это приведет к образованию гололедицы. Об этом рассказал ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

Эксперт уточнил, что после 21 часа в Москве оттепель сменится устойчивой минусовой температурой. Это приведет к тому, что "снежно-водяная каша" замерзнет.

Гололед, который образуется в результате, будет иметь толщину от трех до восьми миллиметров, цитирует Тишковца РИА Новости.

Между тем в Москве и Подмосковье продолжает действовать желтый уровень погодной опасности, введенный из-за потенциально опасной погоды. Жителей региона предупредили о сильном ветре и гололедице.

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