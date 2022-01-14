ВОЗ рекомендовала для лечения ковида два новых препарата

Производителям предложили пройти процесс предварительной квалификации

Всемирная организация здравоохранения рекомендовала для лечения пациентов с коронавирусом еще два препарата - барицитиниб (применяют также при ревматоидном артрите) и сотровимаб.

Что касается второго лекарства, его будут прописывать при случаях легкой или средней степени тяжести пациентам с высоким риском госпитализации.

Рекомендации основаны на данных семи исследований. "В них приняли участие более 4000 пациентов с нетяжелыми, тяжелыми и критическими формами COVID-19", - добавили в организации (цитата по РИА "Новости").

Производителям препаратов предложили пройти процесс предварительной квалификации ВОЗ.

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