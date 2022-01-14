Иск на 3,2 миллиарда долларов подали британцы против Цукерберга

Meta злоупотребляет доминирующим положением на рынке

Коллективный иск против американской компании Facebook, недавно переименованной в Meta Platforms, подали жители Великобритании. IT-гиганта и его владельца Марка Цукерберга обвиняют в злоупотреблении доминирующим положением на рынке и использовании личных данных миллионов пользователей.

Как сообщает Reuters, Апелляционный суд Великобритании по вопросам конкуренции уже принял иск, поданный старшим советником британского Управления по надзору за финансовым поведением Лизой Ловдал Гормсен.

Речь идет об использовании популярной соцсетью данных 44 миллионов человек в период с 2015-го по 2019 годы. Компания уже уведомлена об иске. Если суд его удовлетворит, Facebook грозит штраф в 3,2 миллиарда долларов.

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