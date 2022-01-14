Борис Грызлов назначен послом России в Белоруссии

Такой указ подписал российский президент

Послом Российской Федерации в Республике Беларусь станет Борис Грызлов. Соответствующий указ в пятницу, 14 января, подписал президент России Владимир Путин.

Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

13 января стало известно, что министерство иностранных дел Белоруссии согласовало кандидатуру Бориса Грызлова на должность чрезвычайного и полномочного посла России.

До этого назначения Грызлов занимал пост полномочного представителя России в Контактной группе по урегулированию ситуации на Украине. В качестве посла России в Белоруссии Грызлов сменит Евгения Лукьянова, представлявшего Москву в Минске с марта 2021 года.

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