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В Москве выявили 729 случаев заражения "омикроном"

15:52
  • пятница
  • 14 января 2022

Это данные с 20 декабря по 13 января

В Москве, по данным властей с 20 декабря по 13 января, выявлено 729 случаев заражения новым штаммом коронавируса "омикрон".

"Доля "омикрона" составляет 41,7% среди всех проб, собранных для секвенирования с 6 по 9 января", — говорится в сообщении пресс-службы мэра (цитата по "Интерфаксу").

"Омикрон" стремительно распространяется по России. Еще два дня назад вице-премьер Татьяна Голикова говорила, что во всей стране зафиксировано 698 случаев заражения новым штаммом.

11 января мэр Москвы Сергей Собянин предупредил, что власти ждут роста заболеваемости из-за "омикрона" через неделю.

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