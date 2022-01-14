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В Сети оказались более миллиона секретных документов польской армии

15:58
  • пятница
  • 14 января 2022

Утечка произошла из-за ошибки одного из сотрудников

Как пишет в пятницу интернет-портал onet.pl, в интернете в общем доступе оказались свыше 1,7 миллиона секретных документов польских вооруженных сил.
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Так, в Сеть утекли в том числе данные о вооружении, боеприпасах, обмундировании, закупках у США, ФРГ и Израиля.

"Этот материал стоит огромных денег. Это стратегические данные, получить которые хочет разведка России", - считает Петр Пытель, бывший начальник армейской контрразведки.

Официального подтверждения утечки пока нет. По информации СМИ, произошла она в Быдгощи в результате ошибки одного из сотрудников.

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