В Сети оказались более миллиона секретных документов польской армии

Утечка произошла из-за ошибки одного из сотрудников

Как пишет в пятницу интернет-портал onet.pl, в интернете в общем доступе оказались свыше 1,7 миллиона секретных документов польских вооруженных сил.

Так, в Сеть утекли в том числе данные о вооружении, боеприпасах, обмундировании, закупках у США, ФРГ и Израиля.

"Этот материал стоит огромных денег. Это стратегические данные, получить которые хочет разведка России", - считает Петр Пытель, бывший начальник армейской контрразведки.

Официального подтверждения утечки пока нет. По информации СМИ, произошла она в Быдгощи в результате ошибки одного из сотрудников.

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