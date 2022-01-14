Собянин предупредил о росте заболеваемости ковидом в Москве до 7 тыс. в сутки

В столице начинает доминировать новый штамм коронавируса "омикрон"

Сергей Собянин сообщил, что в столице начинает доминировать новый штамм коронавируса "омикрон". В связи с этим мэр Москвы предупредил жителей о серьезном росте заболеваемости ковидом в ближайшие дни.

"Завтра мы увидим официальные данные, рост выявляемости будет где-то порядка 6-7 тысяч человек, заболевших ковидом", — сказал Собянин в ходе посещения диагностического центра лабораторных исследований на Варшавском шоссе (цитата по РИА Новости).

Собянин призвал людей пожилого возраста и людей с хроническими заболеваниями оградить себя от лишних контактов, выполнять требования Роспотребнадзора.

За последние сутки в Москве выявлено 5 712 новых случаев заражения коронавирусом. Госпитализированы 744 человека, скончались 69 пациентов.

11 января Собянин призвал мобилизовать коечный фонд из-за распространения омикрон-штамма. Он предупредил о росте заболеваемости COVID-19 в Москве. По его словам, в течение 7-10 дней будет наблюдаться значительный рост заболеваемости ковидом.

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