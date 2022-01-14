ФСБ провела спецоперацию против хакеров

Основанием послужило обращение США

Федеральная служба безопасности России установила полный состав преступного хакерского сообщества REvil, причастного к ряду атак на крупные американские компании. Участникам группы в России предъявлены обвинения, передает "Интерфакс" со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.

Как уточнили в ведомстве, основанием послужило обращение компетентных органов США.

По местам пребывания 14 членов хакерской группы изъяты свыше 426 миллионов рублей, 600 тысяч долларов, 500 тысяч евро, а также криптокошельки, компьютерная техника, 20 машин премиум-класса.

Задержанным предъявлены обвинения по статье о неправомерном обороте средств платежей.

Злоумышленники организовали хищение денежных средств с банковских счетов иностранных граждан. Личности преступников не раскрываются.

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