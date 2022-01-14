Собянин: "омикрон" в Москве выявили у более 50% зараженных

Новый штамм стремительно распространяется в столице

Уже в ближайшие сутки количество выявленных случаев коронавируса в Москве может достичь 7 тысяч. Скорее всего, на следующей неделе рост заболеваемости продолжится. Начинает доминировать "омикрон". По последним данным, новый штамм выявлен у более 50% заболевших в столице. Такую информацию озвучил сегодня мэр Москвы Сергей Собянин. Прогноз помогли составить в специальной лаборатории - она определяет молекулярную структуру генома вируса. Такие исследования называются секвенированием.

В анализаторах - образцы с опасными штаммами коронавируса. Специалисты диагностического центра еще в июле впервые в России внедрили метод полногеномного секвенирования вируса, и теперь на каждом аппарате параллельно обрабатывают больше трехсот образцов.

"Он переводит заранее подготовленные образцы ДНК в файлы. Он прочитывает и генерирует в файлы, потом проходит этап обработки данных. Это биоинформатика, сложный вычислительный процесс", - сообщил Глеб Спешилов, химик-эксперт ГБУЗ Диагностический центр (Центр лабораторных исследований) Департамента здравоохранения города Москвы.

К исследованию пробы готовят вручную в несколько этапов. На каждую партию в среднем уходят сутки.

Прочтение генома вируса - самый достоверный способ определить все мутации и варианты штаммов. Процесс занимает трое суток - по мировым стандартам, это рекордно быстро.

Полный генетический анализ позволил эпидемиологам вовремя среагировать на новый штамм "омикрон". Об этом во время посещения Диагностического центра лабораторных исследований сегодня рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

"В Москве для борьбы с пандемией создана система лабораторных исследований, одна из самых мощных в мире. Сегодня в неё включены 25 лабораторий: городские лаборатории, федеральные и частные лаборатории. Мы видим что, к сожалению, "омикрон" начинает доминировать среди заболевших коронавирусом. Это такой серьезный сигнал к тому, что мы увидим в ближайшие дни серьезный рост заболеваемости, что, собственно, и демонстрируют даже последние вчерашние, сегодняшние официальные данные. Рост выявляемости будет где-то порядка 6-7 тысяч заболевших ковидом. Скорее всего, на следующей неделе этот рост продолжится", - заявил Собянин.

Генетическая "расшифровка" коронавируса помогает оценить его изменчивость. На основе этих данных разрабатываются тест-системы, вакцины и лекарства. А чтобы лучше контролировать распространение инфекции, в Москве ежедневно проводят сотни тысяч тестирований по самому современному методу.

"Он называется иммунохемилюминесцентный метод, сокращённо ИХЛА. Отличается от иммуноферментного анализа тем, что позволяет проводить анализ в полностью автоматическом режиме. Самый современный метод на сегодняшний день", - рассказал Александр Цибин, главный внештатный специалист по клинической лабораторной диагностике ДЗМ.

Новый штамм коронавируса более агрессивный. С конца декабря в Москве зафиксировано уже более 700 подтвержденных случаев инфицирования "омикроном", и это число продолжит расти. Поэтому всех жителей призывают к осторожности - соблюдать требования Роспотребнадзора и носить маски.

Наталья Тарасова, Александр Медведев, Дмитрий Панов, Евгений Рыбин, Егор Миронов. "ТВ Центр".

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