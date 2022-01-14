Мишустин на форуме в Москве угостил козу морковкой

В столице проходит мероприятие "Успешная семья - успешная Россия"

В Москве сегодня проходит всероссийский форум семейного предпринимательства. Его девиз "Успешная семья - успешная Россия". Участвуют почти 500 российских семей, ведущих свой бизнес. Правительство обещает им поддержку.

"Сейчас сектор малого и среднего бизнеса восстанавливается. В реестре субъектов МСП зарегистрировано свыше миллиона созданных в 2021 году предприятий, то есть на 20 процентов больше, чем в начале прошлого года. Это говорит о том, что деловая активность возобновляется. Вопросами, которые волнуют небольшие компании, правительство занимается на системной основе", - заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

На площадке форума проходит выставка достижений семейного бизнеса. Свою продукцию привезли небольшие компании из 60 регионов страны. На стендах можно увидеть национальную одежду и текстиль. В другой части экспозиции - посуда, фарфор и ювелирные украшения. В большом количестве представлены угощения местного производства, сладости, колбасные изделия и молоко. Одна из семейных компаний привезла на выставку двух коз. Для них в "Экспоцентре" сделали загон с сеном. Подойдя к нему, глава кабинета министров остановился и угостил животных морковкой.

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