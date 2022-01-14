"Мы вежливые люди": Россия не будет "зазывать" Казахстан в Союзное государство

Об этом заявил глава МИД Сергей Лавров

Москва рассчитывает, что переговоры с Вашингтоном по гарантиям безопасности будут продолжены, но сначала необходимо дождаться письменного ответа от США. Об этом заявил сегодня Сергей Лавров на большой пресс-конференции, посвящённой итогам государственной внешней политики за прошлый год. При этом глава МИД подчеркнул, что российский проект соглашения - это не меню, из которого можно выбрать отдельные пункты, а пакетное предложение.

Учитывая, что переговоры между Россией, США и НАТО прошли в Брюсселе именно на этой неделе, было вполне ожидаемо, что большую часть вопросов Сергею Лаврову журналисты посвятят именно этой теме. И в первую очередь их интересовало то, каким именно будет ответ Москвы, если её предложения по безопасности Запад в итоге отвергнет.

"Если наши предложения будут отвергнуты, если это произойдет, буду менее пессимистичен, если это произойдет, мы доложим ситуацию президенту. Он говорил в рамках большой пресс-конференции, что, конечно же, тогда мы будем принимать решения с учетом и в интересах надежного обеспечения нашей безопасности. Но говорить об этом, как это делают наши коллеги на Западе, я не стану. Я считаю это контрпродуктивным", - заявил глава МИД России Сергей Лавров.

Пока же Москва заняла выжидательную позицию, надеясь все-таки получить письменный ответ на свои предложения. Прежде всего, из Вашингтона.

"Если откровенно говорить, все зависит от США. И чтобы нам там не говорили о необходимости консультироваться с союзниками, о необходимости вовлечения всех членов ОБСЕ в эти процессы. Это все отговорки и попытки затянуть процесс. Мы хотим видеть позицию на бумаге. Постатейно, по каждому пункту. Хотим получить реакцию. Это подходит. Это не подходит. Почему? Если это нужно дополнить чем-то, сформулируйте. Если у вас есть что добавить, дайте нам поправки на бумаге", - сказал Лавров.

Их США обещали предоставить на следующей неделе. Хотя по тону публичных заявлений надежды на то, что Россию услышали, крайне мало. И Вашингтон не собирается отдавать команду союзникам по НАТО вернуться на позиции, которые альянс занимал до 1997 года. Как и отказаться от планов расширения блока на восток за счет Грузии и Украины. О том, что это является для Москвы неприемлемым, в Кремле говорили долгие годы. Так почему именно сейчас Россия выдвинула свои предложения по безопасности, спросили Лаврова журналисты?

"Накопилось за период после 90-х годов, когда обещания, дававшиеся о не расширении и продвижении военной инфраструктуры на восток, о не размещении существенных сил на территории новых членов, они просто были грубейшим образом выброшены в корзину нашими западными "друзьями". И НАТО, в течение пяти волн расширения, подошло вплотную к нашим границам. Когда от нас, еще раз подчеркну, на своей территории войска направляют в казармы, а параллельно американцы, канадцы, англичане на постоянной основе практически расположились и в Прибалтике, и в других странах севера Европы. Когда создаются базы на Черном море. И на Украине создают базу англичане. И нас это категорически не может устроить", - перечислил глава МИД России.

И даже если Украину, например, не примут в НАТО, но будут использовать её территорию в военных целях, Москва тоже терпеть не станет. Это самая настоящая красная линия, заявил глава российского МИД журналистам. Помимо Украины, США и НАТО министра спрашивали о ситуации между Арменией и Азербайджаном. А также про Казахстан - в контексте возможности его присоединения к Союзному государству России и Белоруссии.

"У нас нет такой привычки кого-то приглашать. У нас есть процедура, в соответствии с которой, если кто-то обращается, мы, конечно, рассматриваем, и рассматриваем конструктивно. Привычка зазывать к себе есть у наших западных коллег, как они сейчас зазывают всех подряд присоединиться к НАТО. Это не наш метод, мы вежливые люди", - заявил Лавров.

Что касается зазывания в НАТО, речь идет о попытке склонить скандинавские страны, такие, как Швеция и Финляндия, вступить в этот военный блок, который уже и так раздулся до неимоверных размеров. И безопасности на европейском континенте, подчеркивают эксперты, это явно не способствует.

Александр Панюшкин, Егор Киселев, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram