Импорт мяса в Россию упал

Падение в денежном выражении составило 6,9%

В январе - ноябре 2021 года импорт мяса в Россию снизился на 17,1%, передает ТАСС со ссылкой на Федеральную таможенную службу.

Уточняется, что показатель за 11 месяцев - 202,8 тысячи тонн. Падение в денежном выражении составило 6,9% - до 805,4 миллиона долларов.

По данным ФТС, за отчетный период импорт свежего и мороженого мяса птицы вырос до 220 тысяч тонн, импорт свежей и мороженой рыбы - до 383 тысяч.

В ноябре Министерство сельского хозяйства передало в кабмин сообщение о мерах, которые предлагает ввести для сдерживания цен на продукты. В частности, ведомство намерено установить квоту на замороженную говядину и свинину - на каждый вид по 200 тысяч тонн. На этот объем рекомендуется обнулить импортную пошлину.

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