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В Кремле ответили на вопрос об отмене бесплатной вакцинации

16:50
  • пятница
  • 14 января 2022

Прививочная кампания идет в стране с 18 января 2021 года

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал в пятницу в беседе с журналистами фигурировавшую в СМИ информацию о том, что правительство якобы хочет сделать вакцинацию от коронавируса платной.
В России набирает обороты программа ревакцинации от COVID-19

"Нет", - ответил кремлевский спикер на соответствующий вопрос, пишет ТАСС.

Массовая вакцинация от COVID-19 в России ведется с 18 января 2021 года. На выбор доступны несколько препаратов - "Спутник V" (и его первый компонент "Спутник Лайт"), "ЭпиВакКорона" и "КовиВак".

На 12 января 2022 года уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России достиг 63,2%.

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