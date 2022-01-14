В Кремле ответили на вопрос об отмене бесплатной вакцинации

Прививочная кампания идет в стране с 18 января 2021 года

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал в пятницу в беседе с журналистами фигурировавшую в СМИ информацию о том, что правительство якобы хочет сделать вакцинацию от коронавируса платной.

"Нет", - ответил кремлевский спикер на соответствующий вопрос, пишет ТАСС.

Массовая вакцинация от COVID-19 в России ведется с 18 января 2021 года. На выбор доступны несколько препаратов - "Спутник V" (и его первый компонент "Спутник Лайт"), "ЭпиВакКорона" и "КовиВак".

На 12 января 2022 года уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России достиг 63,2%.

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