Хабиб Нурмагомедов заразился коронавирусом

Он на карантине в Сингапуре

Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов сдал положительный тест на COVID-19, передает портал Asian MMA.

По данным СМИ, сейчас спортсмен находится в гостинице в Сингапуре на карантине.

Нурмагомедов должен был присутствовать в команде бойца Сайгида Изагахмаева на турнире ONE: Heavy Hitters. Пока что информации об отмене поединка не поступало.

Летом 2020 года из-за осложнений после ковида умер отец и тренер Нурмагомедова - Абдулманап Нурмагомедов.

В октябре 2020-го Нурмагомедов завершил карьеру, победив перед этим американца Джастина Гэтжи. В активе россиянина 29 побед в 29 боях в ММА.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram