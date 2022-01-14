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Хабиб Нурмагомедов заразился коронавирусом

17:07
  • пятница
  • 14 января 2022

Он на карантине в Сингапуре

Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов сдал положительный тест на COVID-19, передает портал Asian MMA.
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По данным СМИ, сейчас спортсмен находится в гостинице в Сингапуре на карантине.

Нурмагомедов должен был присутствовать в команде бойца Сайгида Изагахмаева на турнире ONE: Heavy Hitters. Пока что информации об отмене поединка не поступало.

Летом 2020 года из-за осложнений после ковида умер отец и тренер Нурмагомедова - Абдулманап Нурмагомедов.

В октябре 2020-го Нурмагомедов завершил карьеру, победив перед этим американца Джастина Гэтжи. В активе россиянина 29 побед в 29 боях в ММА.

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