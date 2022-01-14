Врачи назвали причину смерти журналиста Зеленского

Мужчина страдал хроническим заболеванием сердечно-сосудистой системы

Причиной смерти журналиста Михаила Зеленского стал сердечный приступ. Об этом сообщили в российском посольстве в Доминикане. Дипломаты ссылаются на заключение местных врачей.

"Михаил Зеленский скончался 11 января вследствие сердечного приступа, вызванного хроническим заболеванием сердечно-сосудистой системы", — сообщили в посольстве (цитата по РИА Новости).

Журналист скончался 11 января во время отдыха в Доминикане. Ему было 46 лет. Ранее сообщалась, что Зеленский мог перенести инсульт.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования родным и близким Зеленского. По словам мэра, телеведущий любил Москву, а его программа "Неделя в городе" завоевала доверие и симпатии зрителей.

Михаил Зеленский ранее вел выпуски новостей на "Россия-1", "ТВ Центр", "России-24", а также ток-шоу "Прямой эфир".

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