Силуанов: экономика России выдержит все санкции

Государством будут выполнены все меры социальной поддержки

Министр финансов России Антон Силуанов заявил в интервью РБК, что западные санкции негативно влияют на экономику страны.

"Я сейчас говорю про финансовую ситуацию, про долговые темы, которые обсуждаются. В целом мы, хочу сказать, что выдержим и те ограничения, которые сегодня обсуждаются", - отметил он.

По словам главы Минфина, пик инфляции в России пройден. Бюджетная политика была приведена в соответствие с нормальным уровнем.

Как уточнил Силуанов, государством в 2022 году будут выполнены все меры социальной поддержки граждан. Федеральный бюджет будет исполнен с профицитом.

"Мы по итогам прошлого года пополним Фонд национального благосостояния на 3,1 трлн рублей", - также заметил министр.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram