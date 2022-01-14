ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Силуанов: экономика России выдержит все санкции

17:13
  • пятница
  • 14 января 2022

Государством будут выполнены все меры социальной поддержки

Министр финансов России Антон Силуанов заявил в интервью РБК, что западные санкции негативно влияют на экономику страны.
Силуанов назвал главные риски в российской экономике в 2022 году

"Я сейчас говорю про финансовую ситуацию, про долговые темы, которые обсуждаются. В целом мы, хочу сказать, что выдержим и те ограничения, которые сегодня обсуждаются", - отметил он.

По словам главы Минфина, пик инфляции в России пройден. Бюджетная политика была приведена в соответствие с нормальным уровнем.

Как уточнил Силуанов, государством в 2022 году будут выполнены все меры социальной поддержки граждан. Федеральный бюджет будет исполнен с профицитом.

"Мы по итогам прошлого года пополним Фонд национального благосостояния на 3,1 трлн рублей", - также заметил министр.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Антон Силуанов
Антон Силуанов
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.