Собака загрызла шестилетнего ребенка в Тверской области

На место происшествия выехал прокурор Калининского района

В Тверской области шестилетнего ребенка насмерть загрызла собака, передает РИА "Новости" со ссылкой на прокуратуру.

"Прокурором Тверской области С.Б. Лежниковым дано поручение прокурору Калининского района организовать проверку по факту гибели шестилетнего ребенка, которого загрызла собака", - сказано в сообщении.

Согласно предварительной информации, мать погибшего ребенка занимается разведением собак. На место происшествия выехал прокурор Калининского района.

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