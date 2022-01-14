Зеленский предложил трехсторонние переговоры с участием Путина и Байдена

Киев ожидает ответа от США

Президент Украины Владимир Зеленским выступил с предложением о встрече на высшем уровне, сообщил глава его офиса Андрей Ермак.

Украинский лидер предложил президенту Соединенных Штатов Джо Байдену организовать трехсторонние переговоры с участием президента России Владимира Путина. По словам Ермака, в настоящее время Киев ожидает ответа.

"Президент Зеленский предложил президенту Байдену - и мы считаем, что это может иметь смысл, - организовать трехстороннюю встречу, может быть в режиме видеоконференции, между президентом Байденом, президентом Зеленским и президентом Путиным", - говорится в заявлении Ермака.

Также глава президентского офиса заявил, что Украина готова к вступлению в НАТО и ждет, что будут озвучены конкретные требования для этого.

"Хочу повторить, что сегодня это вопрос жизни и смерти", - сказал Ермак (цитата по РИА "Новости").

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