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Зеленский предложил трехсторонние переговоры с участием Путина и Байдена

18:02
  • пятница
  • 14 января 2022

Киев ожидает ответа от США

Президент Украины Владимир Зеленским выступил с предложением о встрече на высшем уровне, сообщил глава его офиса Андрей Ермак.
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Украинский лидер предложил президенту Соединенных Штатов Джо Байдену организовать трехсторонние переговоры с участием президента России Владимира Путина. По словам Ермака, в настоящее время Киев ожидает ответа.

"Президент Зеленский предложил президенту Байдену - и мы считаем, что это может иметь смысл, - организовать трехстороннюю встречу, может быть в режиме видеоконференции, между президентом Байденом, президентом Зеленским и президентом Путиным", - говорится в заявлении Ермака.

Также глава президентского офиса заявил, что Украина готова к вступлению в НАТО и ждет, что будут озвучены конкретные требования для этого.

"Хочу повторить, что сегодня это вопрос жизни и смерти", - сказал Ермак (цитата по РИА "Новости").

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